Lorenzo wil een woonwagen: ‘De muren komen hier op me af’

Drie jaar nadat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de gemeenten opdroeg om ‘binnen afzienbare tijd’ voldoende standplaatsen te realiseren voor woonwagens, is er ‘teleurstellend’ weinig vooruitgang geboekt, schreef de D66-minister vorige maand aan de Tweede Kamer. Dat komt omdat het ook makkelijker gezegd is dan gedaan, zo kaatsen de gemeenten de bal terug. Want moet je iedereen helpen die zegt dat-ie in een woonwagen wil gaan wonen? Of moeten je ouders ook in een woonwagen hebben gewoond?