Love is in the air! Julia wil door de Bossche Tara nooit meer weg uit Den Bosch

indebuurt.nlHet is alweer bijna valentijnsdag en wij hebben de meest zoetsappige, romantische verhalen verzameld. We vroegen wie er voor de liefde naar onze stad is verhuisd en de reacties stroomden binnen. Zo ook die van Julia Nijholt. Zij vertelt over haar grote Bossche liefde Tara Hulsman.

Verschillende Bosschenaren hebben hun liefde in onze stad gevonden, maar er zijn ook mensen die voor de liefde vanuit het buitenland of andere plek in Nederland naar Den Bosch zijn verhuisd. We verzamelden verschillende romantische verhalen en deze keer is het de beurt aan Julia en Tara.

Veel moois in Den Bosch

Julia vertelt vol passie over haar grote liefde. “Het is alweer bijna vier jaar geleden dat ik Tara, een geboren en getogen Bosschenaar, voor het eerst leerde kennen in het Nieuwvlietbad. Zij kwam daar voor haar stage.” Zelf komt Julia uit Voerendaal, in het zuiden van Limburg. “Na wat feestjes en praatjes kwamen we dichterbij elkaar en kwamen de verhalen over Den Bosch.” Julia was geen grote stad gewend, maar na een tijdje is ze dan toch verhuisd naar Den Bosch voor haar liefde. “Wij wilde geen lange afstandsrelatie, dus ik zegde mijn baan op en verhuisde naar deze mooie stad. Niet wetende wat voor moois er allemaal schuil gaat hier in de stad.”

Oeteldonkse liedjes oefenen

Het duurde niet lang of Julia stond samen met haar Tara te carnavallen. “Gezellig, iedereen is gelijk en er hangt een prachtige sfeer. Ik heb alle liedjes op elk vrij moment geoefend zodat ik ze allemaal mee kan zingen. Ik wil nooit meer anders. Het mooiste aan Den Bosch vind ik dan ook carnaval, de Sint Jan en de gezellige Korenbrugstraat. Al snel leerde ik ook Café Bar le Duc kennen, wat gerund wordt door familie van Tara. Een prachtig plekje in de stad waar ik graag kom. Ik voel me hier thuis en wil nooit meer weg. Ik kan niet wachten om onze kinderen op te zien groeien in Den Bosch en samen oud te mogen worden”, sluit Julia af.

