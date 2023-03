Luc Aben van Stem0167 stapt uit de raad van Steenbergen

In de ban van het Macharen in de 19e eeuw, dus komt er een boek

MACHAREN/WAALRE - Een foutje in een tekst op zijn website waarin Macharenaar Erik Stam de historie van zijn monumentale boerderij onderzoekt, brengt hem in contact met Eline de Nooijer. Zij blijkt een enorme database van het dorp te bezitten en werkt bovendien hard aan een boek over Macharen in de 19e eeuw.