Luchtmacht-helikopter maakt voorzorgslanding in Best na botsing met boom, rotorbladen vervangen

UpdateBEST - Een Apache-gevechtshelikopter van de Luchtmacht heeft woensdagavond een voorzorgslanding gemaakt in een veld vlakbij Best tijdens een oefening. Dat gebeurde nadat de rotorbladen met een boom waren gebotst. Woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht Wilko ter Horst-Delstra geeft aan dat er niets ernstigs aan de hand is. Niemand raakte gewond.

,,Het kan zijn dat de bladen een tak hebben geraakt terwijl de helikopter laag vloog,”, aldus de reactie van de majoor op woensdagavond. Donderdag heeft de technische dienst een inspectie gedaan en de schade bekeken. Monteurs zijn in de middag bezig met het vervangen van de vier rotorbladen.

Volgens Ter Horst-Delstra kan het ongeluk zijn gebeurd op een moment dat het toestel laag vloog: ,,Maar dit soort gebeurtenissen zijn heel incidenteel. We vliegen met materiaal van tienduizenden euro’s, dus daar zijn we voorzichtig mee. Als je druk en geconcentreerd tijdens een oefening bezig bent, kan dit soms gebeuren.”

Een woordvoerder van de vliegbasis Gilze-Rijen, waar de reparatie van de Apache-helikopter wordt gevolgd, zegt dat het nog tot het midden van de middag kan duren voor het toestel weer de lucht in gaat. De nieuwe rotorbladen moeten na het monteren bijvoorbeeld eerst nog gebalanceerd worden, zodat de bladen tijdens een vlucht veilig kunnen draaien.

Naar vliegbasis Eindhoven

Pas als al die werkzaamheden in de middag zijn afgerond, kan een bemanning van Defensie de helikopter naar de vliegbasis Eindhoven vliegen. Daar staat de Apache volgens de woordvoerder veiliger. Het toestel landde woensdag rond 18.00 uur in het buitengebied van Best, omdat daar in de buurt vliegoefeningen plaatsvonden.

Het is overigens niet de eerste keer dat een Apache-gevechtshelikopter een voorzorgslanding maakt: in Babyloniënbroek landde in 2021 ook een helikopter van Defensie uit voorzorg in een weiland. Dat betekent volgens de vliegbasis-woordvoerder echter niet dat de toestellen niet veilig zijn.

‘Nemen geen enkel risico’

,,We vliegen met veel helikopters, dus dan kan het gebeuren dat er soms iets aan de hand is. In de lucht neem je geen enkel risico, dan dan zetten we een helikopter meteen aan de grond”, geeft de zegsman aan. Het in Best gelande toestel wordt bewaakt door Defensie-medewerkers.