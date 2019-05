Luchtoorlog in Brabant: negen vliegtuigen storten 22 juni 1943 neer

Twitter gaat helemaal los op Brabantse tweets van Netflix: ‘Dit is geen Brabants, echt verschrik­ke­lijk’

3 mei Vanaf vrijdag staat de eerste Nederlandse Netflix Original serie Undercover online. Omdat de serie gaat over de Brabantse onderwereld, doopte Netflix Nederland hun Twitteraccount om tot Netflix Brabant en berichtten ze alleen maar in het dialect. Maar dat schiet bij veel twittergebruikers in het verkeerde keelgat. “Ik heb echt last van plaatsvervangende schaamte als ik die tweets lees", zegt een van de twitteraars.