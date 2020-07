Lugubere anti-drugsactie moet jongeren afschrikken: ‘Je wil toch niet in zo’n tandartsstoel eindigen?’

Brabants nieuws van woensdag Nieuwsover­zicht | Boze Brabantse boeren naar De Bilt - Politie zoekt naar vermiste man uit Made

22 juli Woensdag stond in het teken van boze boeren die de weg op gingen. Deze keer niet met de tractor, maar met de auto. Ook vindt er in Eindhoven een groot onderzoek plaats na de vondst van een dode man en bleek een verdacht pakketje in Breda toch niet zo verdacht. Woensdag was ook de dag dat Eindhoven afscheid nam van Arnold Kox. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht.