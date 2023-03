Luikerweg op de schop: het mag best een beetje minder op de ‘Poort van Valkenswaard’, maar hoe?

Giganti­sche stormloop op Ooster­houts recreatie­park: 600 inschrij­vin­gen voor 5 flexwonin­gen in 24 uur

OOSTERHOUT - De eerste vijf flexwoningen die door Thuisvester op Camping De Eekhoorn in Oosterhout zijn aangeboden, hebben een stortvloed aan reacties opgeleverd. In het etmaal dat de advertenties openstonden, schreven liefst 600 belangstellenden zich in.