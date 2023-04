‘Luis in de pels? Ik vind het niet erg als ik zo te boek sta’

Zunderts Feestweek­end wil jeugd laten dansen op eigen bodem: ‘Partybus­sen trekken dorp nu leeg’

ZUNDERT - Zeggen dat er buiten het Bloemencorso nooit iets wordt georganiseerd in Zundert is overdreven. Maar voor de jeugd is soms seizoenenlang niets te doen. Drie vrienden willen dat veranderen met het Zunderts Feestweekend op 22 en 23 april.