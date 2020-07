Luxe op vakantie in Brabant? Deze vakantiehuisjes en villa's zijn nog te huur

Brabants nieuws van maandag Nieuwsover­zicht | Veel onduide­lijk over overval Bol.com - ‘Nu niet nodig om alle nertsenbe­drij­ven te ruimen’

20 juli Het distributiecentrum van Bol.com viel zondag ten prooi aan een overval. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd, wel is duidelijk dat tienduizenden pakketten maandag vertraging op zullen lopen. De dood van twee militairen voor de kust van Aruba zorgt maandag voor droevige reacties, onder andere vanuit het Defensie Helikopter Commando (DHC) in Gilze-Rijen. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.