Maak de viking in je los met bijlwerpen in Den Bosch: 'Het maakt oergevoelens los'

indebuurt.nlKan het jou niet gek genoeg? Je kunt in Den Bosch sinds kort bijlwerpen. De vikingsport is overgewaaid vanuit Amerika naar de Bossche Tramkade. Tim Duinmaijer van Bossche Bijlen : “Je krijgt een kick van de sport.”

“Axe throwing is in Amerika een ware rage, op een aantal locaties in Nederland kun je dit al doen”, vertelt Tim. En nu ook in Den Bosch. “Wij zitten op de Tramkade – bij Bossche Brouwers – en we vinden die industriële locatie goed passen bij het stoere bijlwerpen.”

Wat is het?

Axe throwing ofwel bijlwerpen is een sport. Het doel hiervan is met een hakbijl naar een doel (vaak een soort houten dartbord) gooien. Hoe meer richting de roos, hoe beter. Eigenlijk kan bijna iedereen het doen, je hoeft dus niet perse grote spierballen te hebben voor de sport.

Op zoek naar originele activiteit

Bossche Bijlen is opgezet door Bossche Brouwers aan de Vaart en Bossche Boten (de varende tak van het café). “Het vaarseizoen loopt rond oktober, november op z’n eind en we zochten naar een originele activiteit. Zo kwamen we uit bij het bijlwerpen”, vertelt Tim.

Volledig scherm Bijlwerpen op de Tramkade, foto: Bossche Bijlen

Veiligheid en locatie

Het bijlwerpen gebeurt naast Bossche Brouwers, in de zomer staan hier tafeltjes van het terras en worden hier groepen ontvangen. Om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen, is er altijd een ‘Axepert‘ aanwezig en zijn er een aantal huisregels voor het bijlwerpen. Zo mag je niet meedoen als je onder invloed van drank of drugs bent. Na het gooien kun je natuurlijk wel nog een biertje bestellen.

Oergevoelens

Volgens Tim maakt de sport echt oergevoelens los. “Zeker wanneer je punten scoort met het werpen, daar krijg je een echte kick van.”

Je kunt al gooien vanaf vier personen. Ga je met vier tot twaalf personen kost het uitje 15 euro per persoon. Ga je met meer personen, kun je informeren naar groepskorting. Je gooit ongeveer een uur lang en je moet 18 jaar of ouder zijn voor de sport.

