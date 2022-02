Maand cel voor Boxtelse ondernemer na vechtpartij; werkstraf voor Lil’ Kleine

De vechtpartij had plaats tijdens het openingsfeest van Club Oliva aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Een 28-jarige Amsterdammer kreeg woorden met Lil’ Kleine. Op grond van de camerabeelden uit de club oordeelt de rechtbank dat de 50-jarige Peter S. -gewezen bokskampioen- ‘de eerste aanzet gaf tot het gebruik van zinloos geweld’. Hij was het die de eerste klap uitdeelde en zijn vriend Arnold H. aanspoorde om er nog een schepje bovenop te doen. Dat gebeurde even later ook, in de hal van de horecazaak.