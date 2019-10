Maandag geen actieve zoektocht naar vermiste Sacco Tange uit Oosterhout

video + update Hockeyva­der Sacco Tange niet gevonden bij Oosterhout, zoektocht niet verder in het donker

20 oktober OOSTERHOUT - De politie, het Veteranen Search Team en meer dan honderd vrijwillige burgers zochten zondagochtend en -middag in meerdere teams in het bosgebied rond Oosterhout en Den Hout naar de vermiste Sacco Tange (53). De man is al een week vermist. Hij werd niet gevonden. Omdat het donker wordt zoekt men zondag niet meer verder.