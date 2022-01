‘Maasvallei en Peelhorst zijn ook Unesco-werelderfgoed’

Gehoopt wordt op erkenning binnen vijf jaar. De Maasheggen, een keten natuurgebieden aan de Maas tussen de Noord-Brabantse plaatsen Vierlingsbeek en Linden, geniet al de Unesco-werelderfgoedstatus.

,,Slaagt onze aanvraag, dan hebben we twee Unesco-natuurgebieden in één gemeente. Of dat de economie een boost zal geven, weet ik niet. Maar twee Unesco-titels in één gemeente is wel uniek in de wereld. Daarmee kun je je onderscheiden”, laat bestuursvoorzitter Pierre Bos weten namens het eveneens betrokken Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk.

Onderzoek

Of de missie slaagt, hangt mede af van een onderzoek dat wetenschapper Rimboud Lapperre uit Amsterdam momenteel uitvoert in opdracht van de gemeenten. Lapperre is ‘cultuurtechnicus’, hij moet aantonen dat Maasvallei en Peelhorst op wereldschaal unieke natuur herbergen.

Volledig scherm Pierre Bos (69) is voorzitter voor Toerisme Land van Cuijk Geworden. Hij was wethouder van Sint-Anthonis en tot juni burgemeester van Boekel. © Theo Peeters

Volgens Pierre Bos – tot voor kort burgemeester van Boekel, per 1 januari voortrekker van het toeristisch bureau voor Land van Cuijk – is de kans van slagen groot. ,,Door de Peelrandbreuk aan de westkant van Land van Cuijk zijn hoogteverschillen ontstaan in de vorm van horsten en slenken. Daarmee hebben we unieke watersystemen en daarmee unieke biotoop in ons gebied.”

In het dorp Handel leidde de aanwezigheid van een bijzondere waterbron tot de opkomst van een bedevaartsplaats. ,,Dezelfde soorten afwijkende planten zie je zowel in de Peelhorst als in de lieflijke Maasvallei, vandaar dat we als gemeenten samen optrekken.”