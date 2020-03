Maatregelen Brabant uitgebreid naar rest van het land tot en met 31 maart, nieuwe regels voor onze provincie aangekondigd

Naast strengere maatregelen in de rest van Nederland, komen ook voor Brabant nieuwe maatregelen in verband met het coronavirus. Dat kondigde premier Mark Rutte donderdagmiddag aan op een persconferentie. De Veiligheidsregio komt daarover later met meer informatie.

De regels die al golden voor Brabant worden voor een groot deel uitgebreid naar de rest van Nederland. De nieuwe regels gelden - ook in onze provincie - tot en met 31 maart.

Daarnaast worden meer evenementen verboden. Waar Brabant aanvankelijk alle evenementen boven de 1000 bezoekers afgelastte, verbiedt het kabinet nu alle evenementen boven de 100 bezoekers in heel het land. Dat geldt ook voor musea, theaters, sportclubs en andere openbare plaatsen. Verder moeten mensen in heel Nederland thuisblijven als ze zich ziek voelen en moeten bedrijven proberen hun werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken.

Nieuwe maatregelen voor Brabant

De maatregelen in Brabant zullen in de loop van donderdag worden uitgebreid. Die zullen komen vanuit de Veiligheidsregio's, onder leiding van de burgemeesters van Tilburg, Eindhoven en Den Bosch.

Ze zijn nodig omdat de druk op de ziekenhuizen in onze provincie oploopt, met name op de intensive cares. Zij hebben moeite om alle patiënten goed op te vangen. Ook de GGD heeft het te druk: het is niet meer mogelijk om alle nieuwe coronagevallen in Brabant te onderzoeken en hun contacten na te gaan.

In Brabant is volgens het RIVM niet één haard waar nieuwe coronapatiënten besmet worden. Het zijn er meerdere, die onder de radar blijven. ,,Dat betekent dat de verspreiding verder is dan we tot nu toe konden aannemen", zegt Jaap van Dissel van het RIVM. ,,De fase van het onderdrukken van het virus is voorbij.” We gaan in Brabant nu de mitigatiefase in, de verzachtingsfase.

Rest van Nederland

Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins geeft aan dat het advies nu is dat iedereen met klachten thuisblijft in Nederland. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in Nederland afgelast. Het advies is om thuis te werken en het bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Dit geldt tot 31 maart. Ouderen, de kwetsbare groep, wordt opgeroepen op te passen met gebruik van het openbaar vervoer en het bezoeken van risicovolle plekken.

Voor zorgmedewerkers en ander personeel op kwetsbare posities geldt dat zij zo lang mogelijk moeten doorwerken. Zij mogen pas thuisblijven bij verkoudheid én koorts. ,,Overleg daarover zo nodig met uw werkgever”, zegt Bruins daarbij.