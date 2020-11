Madeleine Matzer maakt theater over dementerende moeder: 'Morgen ben ik het toch weer vergeten'

De moeder van regisseur Madeleine Matzer was om door een ringetje te halen. Ze zag er altijd prachtig verzorgd uit, had steeds mooie kleren aan. ,,Het was een prominent aanwezige en creatieve vrouw”, zegt Madeleine Matzer, ,,maar het was voor mij niet altijd even gemakkelijk met haar. Mijn moeder had vrij veel last van angsten en barricades die ze gedurende haar leven had opgebouwd. Ze had de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, ze was beschoten en werd af en toe gillend wakker. Ze was ook heel er bezig met de buitenwereld en wat mensen van haar zouden vinden.”