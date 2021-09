Mag iemand zonder toegangsbewijs je café straks niet meer in? ‘Weer gebombardeerd tot ordehandhaver’

'Niet-gevacci­neerd personeel brengt cliënten onnodig in gevaar', Brabantse verpleeg­hui­zen willen aantallen weten

9 september DEN BOSCH/TILBURG - Verzorgings- en verpleeghuizen moeten in één oogopslag kunnen zien hoeveel personeel per afdeling is ingeënt tegen het coronavirus. Ligt dat percentage te laag, dan kan die groep zorgmedewerkers gericht worden voorgelicht over het belang van vaccinatie.