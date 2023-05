Maikel Ubbink neemt met twee treffers in stijl afscheid bij Alliance

Absurde klus met stuiterbom maakte superpi­loot Guy Gibson (24) wereldbe­roem­de oorlogs­held

STEENBERGEN/GILZE – Op 16 mei is het tachtig jaar geleden dat de Britse bommenwerperpiloot Guy Gibson met zijn squadron Dam Busters onverwoestbare dammen vernietigde in Duitsland. Gibson, die later bij Steenbergen neerstortte en ook hier is begraven, werd daarmee een van de grootste Engelse oorlogshelden.