Maité (12) filmt mogelijke wolf die straat oversteekt in Belgische Essen: ‘Het was toch even schrikken’

Zeven schapen dood in Nieuw-Vossemeer, boer verdenkt wolf: ‘Buik lag open’

NIEUW-VOSSEMEER - Het was een vervelende verrassing voor boer Johan van den Bosch, toen hij op de vroege woensdagochtend bij zijn schapen ging kijken. ,,Alles was afgebeten”, beschrijft de schapenboer uit Nieuw-Vossemeer. Hij twijfelt er niet over: dit was het werk van een hongerige wolf.

26 november