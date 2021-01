Maker deepfake-video Van Gerwen wil mensen niet voor de gek houden: 'Het moet vooral leuk blijven’

De Jong is van origine filmmaker en zat tijdens de eerste lockdown opeens thuis zonder opdrachten. Alles viel stil. ,,Wat ga je dan doen? Van alleen maar Netflixen word je ook niet vrolijk,” zegt de 32-jarige Amsterdammer. En dus zocht hij iets waar hij zijn creativiteit in kwijt kon.



Deepfake is een verzamelnaam voor software waarmee gemanipuleerde video's worden gemaakt die bijna niet van echt te onderscheiden zijn. Hiermee kan je iemand iets laten zeggen of doen wat diegene nooit gedaan heeft. Bekend voorbeeld is Barack Obama die president Trump ‘a total and complete dipshit’ noemt. Misschien denkt hij dat wel, maar in werkelijkheid zou hij het niet hardop zeggen.



Door de plotselinge zeeën van tijd kon De Jong verder in de technologie van deepfake duiken. Drie weken geleden publiceerde hij zijn eerste creatie op YouTube. Niet Wilfred Genee, maar Johan Derksen die Veronica Inside presenteert. ,,Dat is misschien niet mijn beste video, maar ik wilde graag verder. Mezelf meer trainen om het nog beter te doen.”