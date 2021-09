Man (18) bekent betrokkenheid bij aanslagen fruithandel De Groot: ‘We mogen van geluk spreken dat ze het overleefd hebben’

De Amsterdammer geeft hij toe dat hij in de nacht van 5 juni betrokken is geweest - of in elk geval aanwezig was - bij het gooien van een brandbom tegen een woning in Tiel. Daar lagen op dat moment ouders met hun twee jonge kinderen van 6 en 9 jaar te slapen. Zij bleven ongedeerd. ,,We mogen van geluk spreken dat ze het overleefd hebben”, zei de officier van justitie.