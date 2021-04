Man (33) uit Oss overleden bij botsing tussen auto en vrachtwagen op N615 bij Lieshout

Nieuwsover­zicht | Duizenden euro's geboden op kaarten testevene­ment - ‘Acht windmolens doodsteek voor Beekse Bergen’

16 april Op veilingsite Vakantieveilingen is een biedinggekte losgebroken om kaarten voor 538 Oranjedag in Breda, het fieldlab-experiment waar 10.000 mensen bij mogen zijn. Op tickets wordt meer dan 1000 euro geboden, en in een uitzonderlijk geval zelfs 12.000 euro. En de Beekse Bergen maakt zich zorgen over het voortbestaan als er acht windmolens in de omgeving geplaatst worden: ,,Dat zorgt niet voor een lagere winst, maar voor een ommekeer naar een niet-rendabele onderne­ming.” Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.