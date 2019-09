Man (36) aangehouden voor bekladden en vernielen oorlogsgraven Mierlo

VIDEO Muziek steeds belangrij­ker voor ziekenhuis: ‘patiënt herstelt eerder’

9:00 TILBURG - Oncologie, chirurgie, geriatrie, revalidatie, op de intensive care, de kinderafdeling, voor comapatiënten en binnenkort zelfs bij psychiatrie. In het Tilburgse ETZ ziekenhuis klinkt overal muziek. Want muziek is niet alleen leuk, patiënten herstellen er sneller door. ‘Geen soft gelul, dit is keiharde wetenschap.’