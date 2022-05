Man (39) uit Groesbeek door telefonisch advies medeplichtige bij wietkwekerij Langenboom

Fietser met spoed naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Afferden

AFFERDEN- Bij een aanrijding op de N271 bij Afferden is een fietser gewond geraakt nadat hij door een automobilist werd geschept. De man, afkomstig uit Vortum-Mullem, is met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen vervoerd.

5 mei