Man (55) uit Best aangehouden voor steekpartij waarbij bekende kermisexploitant (63) overleed

BEST - Bij een steekpartij aan de Koningin Julianaweg-Zuid in Best is donderdagavond een 63-jarige man uit Eindhoven overleden. Zijn 39-jarige stiefzoon uit Best raakte gewond en werd per ambulance afgevoerd. De politie hield een 55-jarige man uit Best als verdachte aan. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De politie gaat ervan uit dat er geen sprake was van een onderling gevecht, maar dat beide mannen gewond raakten door toedoen van een of meerdere andere personen. De overleden man is de bekende Eindhovense kermisexploitant Ad Bierens. Onder collega’s en vrienden slaat het nieuws in als een bom. ,,Het is bijna niet te bevatten.”

Voor de deur van de dan al enkele uren gesloten cafetaria werd rond 23.30 uur de overleden Eindhovenaar aangetroffen, reanimatie mocht niet meer baten.

Eigenaren café weten van niets

„Dit was niet bij ons”, vertelt Anita Bekkers, de eigenaresse van Ons Café de ochtend na de steekpartij. Samen met haar man Robbert Bekkers runt ze het café. Volgens haar vond de steekpartij niet in de zaak plaats. „Mijn man en ik waren net een paar minuten binnen toen het gebeurde. We zijn naar buiten gegaan en verleenden eerste hulp. Verder weten wij er niets van.”

Cafetaria

Ondanks dat de cafetaria al was gesloten, waren Lee Jiang, de eigenaar van de cafetaria, en zijn vrouw op het moment van de steekpartij nog in de zaak aan het werk. „Ik stapte naar buiten en zag een gewonde man op de grond liggen. De eigenaar van Ons Café kwam naar ons toe en belde de politie.”

Jiang vertelt een dag na de steekpartij dat hij en zijn vrouw erg geschrokken zijn. „Wij runnen de cafetaria al jaren en hebben wel vaker een vechtpartij voor de deur meegemaakt. Maar nog nooit zoiets als dit.”

Quote Toen we de zaak afsloten klonk het erg gezellig. Dat er dan zoiets gebeurt, is bizar De kapper naast het café

Schrik

Bij de kapper naast het café zit de schrik er goed in. „Het was druk in de kroeg gisteravond”, vertelt het personeel de ochtend na de steekpartij. „Toen we de zaak afsloten klonk het erg gezellig. Dat er dan zoiets gebeurt, is bizar.”

Bezoekers van het naastgelegen café, Ons Café, zijn allemaal gehoord en gefotografeerd. Volgens een omstander ging het om ongeveer 10 tot 15 cafégasten.

Onderzoek

Of de slachtoffers binnen zijn geweest en of het conflict daar of buiten is geëscaleerd is, volgens de politie, niet duidelijk. De politie doet vrijdag verder onderzoek. Camerabeelden wordt opgevraagd en eventuele getuigen gehoord. Ook zoekt de politie nog naar één of meerdere verdachten.

Rond 02.00 uur 's nachts ging de forensische recherche vanachter een scherm aan het werk om sporen veilig te stellen. De Koningin Julianaweg en een aantal omliggende straten waren urenlang afgesloten.

Volledig scherm Rond 02.00 uur 's nachts ging de forensische recherche vanachter een scherm aan het werk om sporen veilig te stellen. © Fotopersburo Bert Jansen/Dave Hendriks

Volledig scherm Bij een steekpartij aan de Koningin Julianaweg-Zuid in Best is donderdagavond een 63-jarige man uit Eindhoven overleden. Een 39-jarige man uit Best raakte gewond. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Het is nog niet duidelijk hoe het incident aan de Koningin Julianaweg in Best kon gebeuren. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Het lichaam werd gevonden bij een snackbar en een café aan de Koningin Julianaweg in Best. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm De ochtend na de steekpartij zit de schrik er goed in bij de zaken aan de Koningin Julianaweg-Zuid. © Jens Verhagen