Man (60) steelt flinke hoeveelheid paling uit supermarkt en slaat op de vlucht

Sappig, maar van soja: het nieuwe ‘vlees’ van broers Homburg: ‘Vrienden aten onze Homburgers en merkten geen verschil’

De bekende Cuijkse vleesfabriek van hun (overgroot)opa sloot in de jaren 90. De broers Jip en Luuc Homburg blazen het familiemerk nieuw leven in. In tegenovergestelde richting: met een bedrijf in vleesvervangers.

8 oktober