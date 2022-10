De gewonde Budelnaar woont in de boerderij en wilde tijdens de lunchpauze zijn hond nog even uitlaten. Toen hij zag dat de man zijn fiets probeerde te stelen, stapte hij op hem af. Op het moment dat hij hem wilde tegenhouden, trok de dief een mes en viel hem aan.

Er ontstond een gevecht waarbij beide mannen gewond raakten. De hulpdiensten verleenden eerste hulp aan de twee mannen. De fietsendief werd vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij is later aangehouden en in de cel gezet. De Budelnaar liep een snijwond aan zijn hals op en blesseerde zijn handen. Na een bezoekje aan de huisarts kon hij weer naar huis.

Slachtoffer flink geschrokken

De dader is een bewoner van het asielzoekerscentrum dat vlakbij de boerderij ligt. ,,Hij was alleen. Hij sprak geen Nederlands, maar allerlei talen door elkaar. En hij had een tatoeage in zijn gezicht”, aldus het slachtoffer die flink is geschrokken van het voorval.

De worsteling ontstond toen de man de fiets niet terug wilde geven en plots een mes tevoorschijn toverde. ,,Het was een gewoon boterhammes. De hulpdiensten hebben ons uit elkaar moeten houden. Je schakelt in zo’n situatie over op adrenaline”, zegt de Budelnaar. De politie deed woensdagmiddag nog onderzoek in de tuin van de boerderij. Het steekwapen was namelijk nog niet gevonden.

‘Niet meer welkom’

Het COA bevestigt dat in verband met de steekpartij een bewoner van het azc is aangehouden. ,,Ik kan er niet meer over zeggen dan dat hij nu in handen is van het Openbaar Ministerie. Hij is hier niet meer welkom. Mocht hij naar het azc in Budel terugkomen, dan zullen we linksom of rechtsom passende maatregelen treffen.”

Vooral veiligelanders zorgen in Maarheeze en Budel regelmatig voor overlast. Maar de laatste maanden was het juist een stuk rustiger, na een reeks geweldsincidenten eind vorig jaar en begin dit jaar. Burgemeester Roland van Kessel stelde toen een noodverordening in waarmee het azc-terrein in Budel en het gebied eromheen als veiligheidsrisicogebied werd aangemerkt. Zo kon er preventief worden gefouilleerd.

De gemeente Cranendonck, waar Budel bij hoort, wil dat het azc in de huidige vorm medio 2024 sluit. Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel wil graag dat het centrum langer openblijft en hoopte met een pakket aan veiligheidsmaatregelen juist diefstallen en geweldsincidenten te voorkomen. Zo zijn er extra boa’s en medewerkers ingezet en is een nieuw hek om het azc geplaatst. Ook ligt er een plan om het azc voor 7,3 miljoen euro op te knappen.