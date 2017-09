Man dreigt met vuurwapen bij Bredase woning

Brabantse paardenloods afgebrand, dieren in veiligheid gebracht

8:31 KRUISLAND - Een paardenloods op een terrein aan de Engelseweg in Kruisland is in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig afgebrand. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn zeventien paarden in veiligheid gebracht.