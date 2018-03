Man graaft enorme schuilkelder onder huurhuis: instortingsgevaar buren

GENNEP - Nee. Dat hadden ze bij woningcorporatie Mooiland werkelijk nog nooit meegemaakt. Onder een huurwoning aan de Langeweg in het Noord-Limburgse Gennep had een 39-jarige bewoner een schuilkelder gegraven. In 3,5 jaar tijd bouwde de man een kelder van liefst drie meter diep, twaalf meter lang en vier meter breed.

Uit de kruipruimte van zijn woning en deels onder de woning van de buren had de man grote hoeveelheden zand afgegraven.

Daardoor was een gevaarlijke situatie ontstaan die Mooiland dinsdag dwong in te grijpen. Volgens een woordvoerder heeft de woningcorporatie de boel laten stutten. ,,We hebben tijdelijke stempels in het ontstane gat geplaatst. We gaan nu maatregelen nemen om het gat te dichten.’’

Geheim

De politie ging mee naar het adres aan de Langeweg omdat mogelijk sprake zou zijn van een kelder waar wiet gekweekt werd. Dat bleek dus niet het geval. ,,De bewoner is jaren bezig geweest om een schuilkelder te bouwen. Helemaal in zijn eentje heeft de man een enorm gat gegraven. Ongelooflijk groot. Het zand heeft hij kennelijk in aanhangwagentjes afgevoerd. Dat alles gebeurde in het geheim’’, zegt een woordvoerder.

100 kuub zand

Het zand dat de Gennepenaar uit de kruipruimte heeft weggehaald moet worden vervangen. Dat gaat grof geschat om zo'n 100 kuub zand. Dat zijn drie zandwagens vol. Volgens een woordvoerder van Mooiland is er nu geen gevaar meer voor de veiligheid van de bewoner of omwonenden doordat de boel gestut is. Buren hoefden dan ook niet uit hun woning.

Op de avond dat Mooiland ingreep, is ook burgemeester Peter de Koning van Gennep geïnformeerd. Volgens De Koning wilde de man een schuilkelder bouwen om voorbereid te zijn op calamiteiten of eventueel een atoomoorlog.

Serieus aangepakt

Volgens de politiewoordvoerder heeft de bewoner de bouw serieus aangepakt. Er zouden ook nieuwe muren zijn gebouwd zodat een echte schuilkelder ontstond. Mooiland beschermt de privacy van de bewoner. Volgens de politie wordt onderzocht of de huurder psychische hulp nodig heeft.