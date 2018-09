Man in Eindhoven geliquideerd terwijl hij in de auto zat, drie keer geraakt

VIDEOEINDHOVEN - Bij een schietpartij in Eindhoven is zaterdagavond een man in een auto doodgeschoten. Dat gebeurde rond 20.10 uur in de Sionstraat, een straat in de wijk Vlokhoven. Het onderzoek is in volle gang, meldt de politie.

Volledig scherm Liquidatie in Eindhoven. © Bert Jansen

De man zat in een auto toen de liquidatie plaatsvond. Hij is drie keer geraakt. Vermoedelijk zijn er meerdere schoten gelost. Volgens buurtbewoners had het slachtoffer een Noord-Afrikaans uiterlijk. De ruit aan de passagierskant ligt aan diggelen. Hulpdiensten konden niks meer betekenen voor de man. Omstanders hebben iemand weg zien rennen, de wijk in.

De politie heeft meteen een onderzoek ingesteld. Ze hebben een vermoeden wie het slachtoffer is, maar moeten dit formeel nog vaststellen. Over de precieze toedracht van de schietpartij is nog niks bekend. De politie spreekt met getuigen. De recherche is bezig met onderzoek.

Signalement dader

De dader is gevlucht. Het gaat waarschijnlijk om een man met een Turks of Marokkaans uiterlijk, hij is klein, maar gezet en heeft zwart/grijs haar en een snor. Hij wordt tussen de 50 en 53 jaar geschat.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Maar de traumaheli hoefde niet te landen, omdat de man al dood was verklaard. Een politiehelikopter vloog boven de wijk op zoek naar de dader.

Verklaring

"De vraag is of er iets speelt in de wijk wat de liquidatie heeft kunnen verklaren", zegt een politiewoordvoerder. "Daar zijn we naar op zoek."

De omgeving is afgezet en specialisten van de forensische recherche gaan op zoek naar specifieke sporen. Er wordt ook een buurtonderzoek ingesteld. De Sionstraat ligt in de wijk Vlokhoven tussen de John F Kenndylaan en Franklin D Rooseveltlaan in.

