Man komt met hand bekneld te zitten in vuilniswagen tijdens containers ophalen in Bergeijk

met video Explosie en woning­brand verbaast buurt in Huijbergen niet: ‘Al zo vaak geklaagd over drugsover­last’

HUIJBERGEN - Met een buurman die volgens hen drugs gebruikt, dealt en produceert is het voor bewoners van het Buntven in Huijbergen geen verrassing dat er woensdagmiddag brand uitbreekt in diens huurwoning. ,,Hier kon je op wachten.”