Man loopt met mes op de keel door woonzorgcentrum Helmond, steekt zichzelf en overlijdt: ouderen huilend naar buiten

Update + VideoHELMOND - Een man is overleden nadat hij zichzelf maandag rond 12.30 uur met een mes van het leven heeft beroofd. Dat gebeurde midden in de eetzaal van een Woonzorgcentrum Savant de Ameide in Helmond. Tientallen ouderen zaten op dat moment te eten en waren getuigen.

De schrik zit er maandagmiddag goed in. Tientallen bezoekers zitten aan de lunch in de eetzaal van Woonzorgcentrum Savant de Ameide als er ineens een man met een mes de zaal in loopt. Volgens getuigen houdt de man het mes op zijn keel en loopt hij door de eetzaal.

De man liep ook achter Wim van Ooij langs die net zat te eten: ,,Ik zat aan tafel en toen hoorde en zag ik ineens allemaal gerommel in de zaal. Er liep een man van ergens tussen de veertig en de vijftig jaar rond met een mes op zijn keel en hij riep van alles in het Duits. Ik verstond er niets van.”

De man dreigde zichzelf iets aan te doen. ,,De zusters probeerden hem eerst rustig te krijgen maar dat lukte niet. Uiteindelijk stuurden de agenten ons weg omdat ze bang waren dat hij ons misschien iets aan zou doen. Hij stond wat op en neer te springen en riep van alles”, aldus Van Ooij.

In schock

Alle ouderen zijn door ter plaatse gekomen agenten uit de zaal geleid.,,Ouderen liepen huilend de zaal uit”, zegt een mevrouw die erbij aanwezig was. ,,Waarom doet iemand zoiets in de buurt van zulke kwetsbare mensen? Sommigen waren helemaal in schock”, aldus de bewoonster die niet met naam in de krant wil.

Als agenten proberen de man te overmeesteren, gaat het mis. De man verwond zichzelf in zijn keel en ter hoogte van zijn hart. Bewoners zijn op dat moment al uit de zaal. Er wordt een traumahelikopter opgeroepen en er zijn ambulances aanwezig. Later komt het bericht dat de man aan zijn verwondingen is overleden.

‘Geen misdrijf’

Aan de tientallen personeelsleden en bezoekers is slachtofferhulp aangeboden. Er zijn veel getuigen van het incident, omdat er net eten werd geserveerd in het woonzorgcentrum. ,,De getuigen zijn veelal kwetsbare ouderen op wie zo’n dergelijke gebeurtenis extra impact heeft”, aldus de politiewoordvoerder. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Over het motief of de identiteit van de man worden geen uitspraken gedaan.

Volledig scherm Hulpverleners bij de Ameide in Helmond. © Bert Jansen

Volledig scherm Man steekt zichzelf neer in Ameide in Helmond © Bert Jansen

Volledig scherm Man steekt zichzelf neer in Ameide in Helmond. © Bert Jansen

Volledig scherm De Ameide in Helmond. © Bert Jansen