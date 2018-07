Man loopt plotseling A50 op en wordt aangereden, mogelijk festivalbezoeker

De jury van Brabant in Beeld stelt zich voor

14 juli DEN BOSCH – De jury van de fotowedstrijd Brabant in Beeld is bekend. De vakjury bestaat ook dit jaar weer uit kunst- en fotojournalistieke professionals met veel ervaring. Zij nomineren in zes categorieën drie foto's of fotoreeksen. Deze beelden zullen vanaf zaterdag 17 november drie weken lang te zien zijn in het voorportaal van World Press Photo in Den Bosch in de Willem Twee.