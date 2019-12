Man overleden na botsing tegen boom en politieauto in Riethoven

COLUMN PLAATS DELICT Operatie Alfa: de politie is de baas in Oss

15 december OSS - Op één van de actiedagen van de Operatie Alfa raakte ik vorige maand in gesprek met een Friese politie-agent die door zijn chefs naar Brabant was gestuurd om zijn collega’s te assisteren in de strijd tegen de criminele familie R. Het miezerde, de agent had zijn humeur aangepast aan het weer. Die ochtend was hij om zes uur vanuit Leeuwarden afgereisd naar Brabant. Het was al bijna twee uur, maar hoe laat hij weer terug zou mogen, wist hij nog niet.