Man raakt huis bijna kwijt door vandalisme: ‘Alle vier de gaspitten waren opengedraaid’

Eerste wat hij zag waren de grote stenen op de oprit. Vervolgens het glas dat ernaast lag. Foute boel, realiseerde hij zich. Toen hij opkeek naar de ramen, zag hij dat een voor een waren ingegooid. Vier ramen, vier gaten. Ook in de deur ontbrak het glas van boven tot onder. „‘Stelletje motherfuckers’, was het eerste wat ik dacht”, vertelt de bewoner die niet met naam in de krant wil. „Maar toen moest het ergste nog komen.”

Volledig scherm Behalve vier ramen was ook de ruit in de deur ingegooid bij een woningen in Veldhoven. © ED

Het onderstel van een waterkoker

Dinsdag heel vroeg in de ochtend was De Veldhovenaar naar zijn werk vertrokken. De poort had hij opengelaten voor de werklui die iets later de laatste restanten van een oud schuurtje kwamen opruimen. „Maar ze stuitten al snel op asbest in de fundering en zijn rond 11.00 uur al vertrokken. Toen ik iets na zessen thuiskwam, trof ik deze bende aan.”

De echte schade zat ‘m echter niet in de ingegooide ruiten. Toen hij nog buiten stond, zag de bewoner in de schemer al iets oplichten in zijn keuken. De daders hadden geprobeerd zijn huis in de hens te zetten. „Alle vier de gaspitten waren opengedraaid en brandden. Op het vuur hebben ze allemaal spullen gegooid: een kussen van de bank, een kunststof schaal, het onderstel van een waterkoker en allerlei verpakkingen.”

Zwarte spinnenwebben

Zijn huis heeft de brandstichting weliswaar overleefd, maar de schade is fors. De geur van rook is hardnekkig binnen en het complete interieur is bedekt met een laagje as. In alle hoeken en gaten hangen een soort zwarte spinnenwebben. „Dat zijn roetdraden: ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Het is niet meer bewoonbaar, ik kan hier voorlopig niet terecht. Ik heb vannacht uit nood op de bank geslapen in een unit achter het huis.”

Quote Ik snap ergens nog wel dat ze een raam ingooien. Maar moedwillig een huis in de fik proberen te zetten? Dat gaat wel ver voor vandalisme, hoor. Bewoner