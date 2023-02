Man uit Budel bekent doodsteken Groningse vrouw (70)

NOS neemt provincie­huis Brabant over, ambtenaren werken thuis: ‘Scherpere veilig­heids­maat­re­ge­len’

DEN BOSCH - De NOS is volgende maand een paar dagen de baas over het provinciehuis in Den Bosch. Vanwege de veiligheid zijn ambtenaren dan even niet of nauwelijks welkom.

6:22