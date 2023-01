Man uit Etten-Leur zou meer dan 100 meisjes hebben afgeperst met naaktbeelden: ‘Levens van slachtoffers tot een hel gemaakt’

Verdachte schietpar­tij Roosendaal was net op vrije voeten na ernstige steekpar­tij in Drunen

ROOSENDAAL/DRUNEN - De 19-jarige verdachte van de schietpartij in Roosendaal die de fatale crash op de A16 met de vluchtauto overleefde, was eind vorig jaar betrokken bij een ander ernstig geweldsmisdrijf. In zijn woonplaats Drunen zou hij een 18-jarige plaatsgenoot met een mes in de hals hebben gestoken.

18 januari