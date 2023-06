Man uit Oss opgepakt voor versturen van 17.000 drugspakketten, meerdere woningen doorzocht

Ontsnappen uit Duits gijzelaars­kamp in Seminarie Beekvliet: ‘Dan steek je toch de boerderij in brand’

SINT-MICHIELSGESTEL - Had hij na de oorlog maar beter naar zijn vader geluisterd. Dan had hij het verhaal over de brand in de Beekvlietboerderij uit de eerste hand gehoord. Jan van den Broek uit Sint-Michielsgestel tekende het opmerkelijke verhaal toch op, na een lange zoektocht.