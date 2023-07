Man uit Rijkevoort veroordeeld voor sturen ‘dickpic’ aan 11-jarig meisje

Een 68-jarige man uit Rijkevoort stuurde in 2019 een ‘dickpic’ naar een 11-jarig meisje waarmee hij via Instagram contact had gezocht. Hij confronteerde haar tijdens een live-chat onverwacht met zijn ontblote geslachtsorgaan.