Man zwaargewond na val uit raam in Roosendaal

Zorgen over plan Huize Overberg: ‘Wat als mensen met dementie in dit drukke verkeersge­bied wandelen?’

SINT-MICHIELSGESTEL - Een meerderheid van de politieke partijen is wel te porren voor de sloop van Huize Overberg in Sint-Michielsgestel en de bouw van veertig woonunits voor mensen met dementie. Er zijn wel veel zorgen over toename van verkeer op dit toch al drukke punt.