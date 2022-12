Manier waarop landelijke CDA omgaat met ‘gewone burger’ is voor Deurnese afdeling reden tot afscheid

Dit zijn ze dan: de mooiste kerstbomen van Brabant

Staat-ie bij jou al? Nu de kerstdagen in zicht komen tuigt Brabant de kerstboom weer op. De een kleurrijk en vol licht, de ander sierlijk of juist klassiek. We vroegen ons af waar de mooiste kerstboom van de provincie staat. Onze lezers reageerden massaal op onze oproep. Van een WK-boom tot een kerstengel en van een carnavalsboom tot Disney: dit zijn de mooiste kerstbomen van Brabant.

12 december