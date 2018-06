Marc voelt de emotie van het familiebedrijf: ‘Mijn oma is hier al geboren’

Hij gaat de boerderij overnemen maar ook ingrijpend veranderen. Vader Jack (59) is melkveehouder. In dat vak wil Marc niet verder. Daar is een zakelijke reden voor. Met de vijftig koeien die vader melkt, is de binnen enkele jaren noodzakelijke vernieuwing van de stal met asbesthoudend dak amper rendabel te krijgen: ,,Dan moet het groter, met meer koeien, en praat je zo over een forse investering van al gauw een miljoen.’’



Los daarvan klopt Marcs hart niet zo voor een leven lang tussen de koeien. De doorzetter (via mavo en MAS bereikte hij HAS Hogeschool waar hij nu bijna klaar is) wil de akkerbouw in.