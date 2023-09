Maria-voettocht uit 1747 ter ziele? Dan loopt Frans zelf naar Berendrecht: ‘Traditie in ere houden’

Ener­gieknoop­punt op industrie­ter­rein Boxtel voorlopig onmogelijk: ‘Teleur­stel­lend’

BOXTEL - Een energieknooppunt op industrieterrein Ladonk in Boxtel zit er voorlopig niet in. En dat is een tegenvaller, vinden ze bij de gemeente. Er is voorlopig alleen de mogelijkheid dat setjes van twee of drie bedrijven gaan samenwerken met het opwekken en leveren van energie.