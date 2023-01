Marije Tesselaar (1942-2023) had haar hart verpand aan het toneel; veel talent en geen sterallures

In HerinneringSOMEREN - Sterallures had ze niet, talent wel. Marije Tesselaar uit Someren was meer dan een 50 jaar verbonden aan het toneel bij De Speledonckers en Crescendo. Welke rol ze ook speelde, ze deed het met evenveel plezier. Ze overleed op 8 januari op 80-jarige leeftijd en laat tal van herinneringen na.