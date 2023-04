Mariska Asmus stuurt dagelijks 550 ambtenaren aan: ‘Oosterhout heeft wel een goede naam, denk ik’

Dode man gevonden in de bosjes bij Valkenberg­park in Breda

BREDA - In het Valkenbergpark in het centrum van Breda is dinsdagmiddag een overleden man aangetroffen. Dat gebeurde rond 16.00 uur. Niet veel later was de politie ter plaatse. Inmiddels is ook Forensische Opsporing gearriveerd, net als medewerkers van de Marechaussee.