Mark Gillis krabbelt op na brute overval: ‘Ik keek al vaker over mijn schouder, dat doe ik de laatste weken continu’

Rechtbank stelt Bossche­naar Daan C. op vrije voeten

DEN BOSCH - Bosschenaar Daan C., verdachte in een omvangrijke drugs- en wapenzaak, mag zijn proces in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot woensdagmiddag dat de 50-jarige C. na elf maanden voorarrest niet langer vast hoeft te blijven zitten.

15 december