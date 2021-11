Mark Gillis probeert na gewelddadige overval zijn leven weer op te pakken: ‘Dit zal altijd bijblijven’

‘Elf-elf’ door de eeuwen heen: ‘Hoe wij het vandaag de dag vieren is iets van de laatste decennia’

Over twee dagen is het zover: de officiële aftrap van het carnavalsseizoen. Op elf-elf wordt er in een iets aangepaste vorm door heel Brabant alvast een voorschot genomen op carnaval. In Bergen op Zoom is de openbare viering van ‘elf-elf’ de oudste van Brabant, terwijl ze er in Den Bosch pas in 2010 mee zijn begonnen. Waar komt deze feestdag eigenlijk vandaan, en waarom vieren we het?

