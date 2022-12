Marokko-fans in Brabant uitzinnig: grote groepen bijeen in Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

met videoHarde toeters, Bengaals vuurwerk en uitzinnige fans. Op verschillende plekken in Brabant vieren fans van het Marokkaanse elftal de overwinning op het WK voetbal. Onder meer in de Kruisstraat in Eindhoven verzamelt zich een groep trotse supporters. Het zorgt voor chaos, maar in Brabant niet voor rellen.

Van een gespannen sfeer is in de Randstad wél sprake, in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moest de ME ingrijpen. Er werd daar met vuurwerk gegooid naar hulpverleners en trams, sommige aanwezigen droegen gezichtsbedekkende kleding en mensen dansten op auto's.

Strafschoppen moesten dinsdag de beslissing brengen bij de achtste finale tussen Spanje en Marokko. Keeper Bounou werd de held van de avond in een bizarre penaltyreeks, waarin Spanje (net als in de reguliere speeltijd plus verlenging) niet tot scoren kwam (3-0). Het onvermoeibare Marokko voegt zich daardoor voor het eerst in de historie bij de laatste acht op een WK.

Vuurwerk

En dat mag Brabant weten ook. Honderden Oost-Brabantse fans steken vuurwerk af in de Kruisstraat in Eindhoven. De politie houdt hier een oogje in het zeil. Fans lopen rond met vuurwerk, vlaggen (ook van andere landen overigens) en trommels. Eerder op de dag werd de wedstrijd al gekeken in de verscheidene shisha- en eettenten aan de straat.

Breda, Tilburg, Den Bosch

Ook honderden liefhebbers in onder meer Breda en Tilburg laten van zich horen. In Breda komen claxonnerende fans samen op de Nieuwe Prinsenkade, in Tilburg en Den Bosch rijden Marokko-aanhangers door het centrum. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe de nodige automobilisten worden opgehouden. Een enkeling leunt tegen een politiewagen. Van vervelende incidenten is echter geen sprake.

De sfeer onder de fans is goed. Na eerdere wedstrijden van Marokko zorgden rellen in Nederland wel voor verontwaardigde reacties. Bijvoorbeeld van de Boxtelse wijkagent Hicham Argani. ,,Ik mis de betrokkenheid in de gemeenschap. Elkaar aanspreken op dit gedrag. Waar is de verantwoordelijkheid?”, zei hij.

Rest van Nederland

Ook in de rest van Nederland viert de Marokkaanse gemeenschap de winst. Na de strafschoppenreeks renden de supporters in de Haagse Schilderswijk massaal naar buiten. Daarnaast barstte ook in bijvoorbeeld Amsterdam-West een groots feest los.

Volgens de politie in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heerst er op meerdere plekken een gespannen sfeer en moest de ME worden ingezet. ‘Omdat er met zwaar vuurwerk is gegooid’ werd een groep in Den Haag weggedreven bij een druk kruispunt.

Volgens een woordvoerster wordt er in Amsterdam gedanst op auto’s, gooien feestvierders met vuurwerk naar hulpverleners en trams en dragen sommige aanwezigen gezichts-bedekkende kleding. De politie doet een dringende oproep vooral geen strafbare feiten te plegen. ,,We hopen dat de rust terugkeert. Er is ruimte voor een feest, maar vier dat dan ook.”

