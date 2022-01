Martien R. heeft ‘goed gevoel’ over zijn hoger beroep

Nieuwsover­zicht | Zoektocht naar vermiste jongen (4) nog tevergeefs - Verbod op inkt is tatoeëer­ders doorn in het oog

De 34-jarige Belg die gezocht werd vanwege de verdwijning van de 4-jarige Dean, is vanmiddag in het dorpje Meerkerk bij Utrecht aangehouden. Dean is nog vermist. Er is een Amber Alert verstuurd in de hoop hem op te sporen. Een onderzoeksteam van rechtspsycholoog Peter van Koppen heeft drie plekken op de Strabrechtse Heide op het oog waar Tanja Groen mogelijk ligt begraven. Tanja verdween in 1993 spoorloos. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

17 januari