Martien R. kan donderdag niet bij zijn eigen proces in Den Bosch zijn

Volgens de rechtbank in Den Bosch was het gezien de coronarichtlijnen niet mogelijk om alle zeven verdachten met hun advocaat in één zittingszaal bijeen te brengen. Een alternatief zou wel kunnen zijn dat de verdachten achter elkaar aan de beurt zouden komen. Uiteindelijk gaven de advocaten de voorkeur aan de variant waarbij alle verdachten wegblijven uit de rechtbank en in hun cel blijven zitten. ,,Het is gemankeerde rechtspraak, maar iedereen moet nu roeien met de riemen die we hebben”, zegt Jan-Hein Kuijpers, advocaat van Martien R. ,,Martien baalt er ook ontzettend van. Maar hij snapt de afwegingen.”