Martien R. wacht uitspraak rechtbank af in de gevangenis

Theaterma­ker onderzoekt in ‘Salomons­oor­deel’ de asielproce­du­re: ‘In wat voor wereld willen wij eigenlijk leven?’

5 september Hondsmoeilijk is het te moeten beslissen over het toelaten van asielzoekers, weet theatermaker Ilay den Boer. Woedend was hij over de afwijzing van zijn vriend Hassan. Maar met modder gooien vindt hij niet interessant. Hij besloot in de procedure te duiken en bij de IND in Den Bosch te gaan werken. Dat was confronterend. In ‘Salomonsoordeel’ neemt hij het publiek mee in zijn zoektocht.